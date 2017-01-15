اهم احداث اليوم السبت 8 يونيو













ملفات القرن الأفريقي والسودان والصومال ومياه النيل وأمن البحر الأحمر، وامن واستقرار المنطقة شكلت محور محادثات الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية والرئيس الاريترى أسياس أفورقي، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر

الرئيس السيسي يستقبل نظيره الإريتري أسياس أفورقي بقصر الاتحادية







وعلى صعيد مكافحة الارهاب ... أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع 4 إرهابيين خلال مداهمة القوات لبؤرة إرهابية فى منطقة ابو عيطة بالعريش بمحافظة شمال سيناء.





الداخلية: مصرع 4 إرهابيين خلال مداهمة بؤرة إرهابية بالعريش





وفى موضوع اخر .... انطلقت اليوم السبت، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019، حيث أدى 615348 طالب/طالبة الامتحان في مادة اللغة العربية "الفترة الأولى" داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.





615 ألفاً و348 طالباً وطالبة يؤدون امتحان الثانوية العامة





كما استأنف طلاب الثانوية الأزهرية امتحانات نهاية العام اليوم السبت، حيث ادى طلاب القسم العلمي في الشهادة الثانوية امتحان مادة الأدب والنصوص باللجنة الأولى، كما ادى الطلاب امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية باللجنة الثانية، وذلك عقب توقف الامتحانات مطلع الأسبوع الماضي بسبب اجازة عيد الفطر المبارك.





طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم تخصيص الأرقام التالية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية للثانوية العامة بديوان عام الوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواء من الطلاب أو من السادة العاملين بلجان سير الامتحان





"التعليم" تخصص أرقامًا هاتفيةً للتواصل مع غرفة عمليات الثانوية العامة

وفى ذات الاطار ... قد قام قطاع مصلحة السجون بعقد 10 لجان لإمتحانات الثانوية العامة لعدد من النزلاء المتقدمين لأداء الإمتحانات بمختلف السجون على مستوى الجمهورية .. وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

بالفيديو.."الداخلية" تعقد 10 لجان لنزلاء السجون بالثانوية العامة

عربيا .... ثمّن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، السبت، المبادرة التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، للوساطة بينه وبين قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في البلاد، مؤكدا "انفتاحه وحرصه على التفاوض".





المجلس العسكري السودانى يصدر بيانا بشأن الوساطة الإثيوبية

اقتصاديا ... أبدى وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، اليوم السبت، انفتاح واشنطن على إجراء مزيد من المفاوضات مع الصين حول نزاعهما التجاري الجاري، مؤكدا أن أي اتفاق لن يبرم قبل لقاء رئيسي البلدين بنهاية هذا الشهر.





وزير الخزانة الأمريكي:الباب مفتوح لمزيد من المفاوضات التجارية مع الصين





اقتصاديا ايضا ... أكد قطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، تحقيق هيئة قناة السويس، العام المالي الحالي 2018/2019 أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة، في تاريخها، موضحًا أن قناة السويس تحول هذا العام ٧٢ مليار جنيه للخزانة العامة، بعد تغطية مصاريف تشغيلها وصيانتها وتمويل خطط استثمارية وتوسعات ومشاريع عديدة تخدم الاقتصاد القومي.





قناة السويس تُحول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه





وعلى صعيد مكافحة الجريمة ... نجحت خدمات التأمين بميناء القاهرة الجوى فى إحباط محاولة تهريب 18600 قرص مخدر ، حاول أحد الركاب تهريبها بداخل بعض المأكولات بإحدى حقائبه

بالصور..إحباط محاولة تهريب 18600 قرص مخدر بمطار القاهرة





رياضيا ... فاز المنتخب الألماني للسيدات على نظيره الصيني بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهم علي ملعب "أوجيست دولون" ضمن منافسات الجولة الاولى، بدور المجموعات من كأس العالم للسيدات 2019 المقامة حاليًا بفرنسا.





المانيا تهزم الصين 1/0 في كأس العالم للسيدات







هذا وتتواصل فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات في دورتها الثامنة بباريس ، بمشاركة 24 منتخبا مقسمة على ست مجموعات.





تواصل فعاليات كأس العالم لكرة القدم للسيدات بفرنسا





وحول قرب انطلاق امم افريقيا 2019 ، حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الثلاثاء المقبل، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تنطلق يوم 21 يونيو الجاري في مصر، القوائم النهائية المشاركة في البطولة.





الثلاثاء..آخر موعد لإرسال قوائم المنتخبات المشاركة في أمم افريقيا





وقد وصلت صباح اليوم السبت الى القاهرةبعثة منتخب تنزانيا كاول ممتخب افريقى يصل الى ارض البطولة وذلك استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل.





تنزانيا أول منتخب يصل القاهرة للمشاركة بكأس الأمم 2019





وقد تفقد المهندس شريف إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات الاستراتيجية والقومية، اليوم السبت، ستاد الإسكندرية، لمتابعة أعمال تطوير وتجهيز الاستاد استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الشهر الجاري.





مستشار الرئيس يتفقد استعدادات ستاد الإسكندرية لأمم أفريقيا

ومازلنا مع الساحرة المستديرة حيث أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعتبارا من اليوم تعديلات جديدة في قوانين كرة القدم، ليتم تطبيقها فورا في جميع المسابقات على مستوى العالم.





الفيفا يقر رسميا تعديلات جديدة في قوانين كرة القدم





وعن توقعات طقس الغد .... يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب نهارا لطيف ليلا وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المحافظات والمدن: القاهرة الصغرى 21 العظمى 33، والإسكندرية 22 - 27، وسيوة 19 - 37، والاسماعيلية 18-35، والعريش 18 - 30، وشرم الشيخ 27 - 37، والأقصر 26- 37، وأسوان 28 - 38.





غدا..طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على معظم الأنحاء والقاهرة 33

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غدا..طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على معظم الأنحاء والقاهرة 33

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