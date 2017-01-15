شعراوى: بدء الجزء الثانى من دورة قادة المستقبل الأسبوع المقبل

تنظم وزارة التنمية المحلية الجزء الثانى من الدورة التدريبية السنوية قادة المستقبل اعتبارا من يوم 7 مارس الحالى ولمدة 3 أسابيع ل 75 متدربا من الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الجزء الأول من الدورة التى نفذها مركز التنمية المحلية بسقارة اعتبارا من 25 يناير ولمدة 3 أسابيع , وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالارتقاء بمستوى العاملين المتميزين فى المحليات وتعزيز قدراتهم وإعداد صف ثان مؤهل لتولى مناصب قيادية .

ووجه محمود شعراوى وزير التنمية المحلية - في بيان اليوم الخميس- بضرورة زيادة الوقت المخصص لورش العمل وجلسات المحاكاة الخاصة بكافة الموضوعات المتعلقة بالمحليات والأزمات التى يمكن أن تتعرض لها بعض المحافظات حتى يستطيع المتدربون التعامل بكفاءة فى حل أية مشكلات ,

كما وجه بزيادة جلسات تبادل الأفكار حول سبل تطوير عمل المتدربين وزيادة مساحات التواصل بينهم لتبادل الخبرات وتأهيل مبادئ التعليم الذاتى وادارة المعرفة .

