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شعراوى: بدء الجزء الثانى من دورة قادة المستقبل الأسبوع المقبل

شعراوى: بدء الجزء الثانى من دورة قادة المستقبل الأسبوع المقبل

شعراوى: بدء الجزء الثانى من دورة قادة المستقبل الأسبوع المقبل

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تنظم وزارة التنمية المحلية الجزء الثانى من الدورة التدريبية السنوية  قادة المستقبل  اعتبارا من يوم 7 مارس الحالى ولمدة 3 أسابيع ل 75 متدربا من الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الجزء الأول من الدورة التى نفذها مركز التنمية المحلية بسقارة اعتبارا من 25 يناير ولمدة 3 أسابيع , وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالارتقاء بمستوى العاملين المتميزين فى المحليات وتعزيز قدراتهم وإعداد صف ثان مؤهل لتولى مناصب قيادية .

ووجه محمود شعراوى وزير التنمية المحلية - في بيان اليوم الخميس- بضرورة زيادة الوقت المخصص لورش العمل وجلسات المحاكاة الخاصة بكافة الموضوعات المتعلقة بالمحليات والأزمات التى يمكن أن تتعرض لها بعض المحافظات حتى يستطيع المتدربون التعامل بكفاءة فى حل أية مشكلات ,

كما وجه بزيادة جلسات تبادل الأفكار حول سبل تطوير عمل المتدربين وزيادة مساحات التواصل بينهم لتبادل الخبرات وتأهيل مبادئ التعليم الذاتى وادارة المعرفة . 

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