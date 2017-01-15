قمة تيكاد 7 تنظم 250 ندوة وحلقة نقاشية حول قضايا أفريقيا والتنمية

يعقد المشاركون فى القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية /تيكاد /7 التى يترأسها غدا / الأربعاء / الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى بمدينة يوكاهاما اليابانية 250 ندوة فرعية وحلقة نقاشية خلال الفترة من الثامن والعشرين حتى الثلاثين من أغسطس الجارى .





وتغطى الندوات والحلقات النقاشية التى ستعقد على هامش اجتماعات التيكاد الرسمية غدا / الاربعاء / قضايا ادارة الغابات المستدامة , وقصص النجاح التنموية بالقارة الافريقية , والممارسات التحولية والتنمية المعاصرة بافريقيا , وتقوية خطط مواجهة الامراض الاستوائية والاوبئة , وتشجيع الابتكارات بافريقيا , والامن الغذائى بالقارة السمراء , والمساواة بين الجنسين , ودور القطاع الخاص فى محاربة سوء التغذية , وتعزيز تبادل المعلومات , وتدعيم الزراعة بافريقيا , وتفعيل دور المجتمع المدنى فى التنمية , ودور القطاع المالى فى تعبئة الاستثمارات الخاصة لتطوير البنية التحتية المستدامة , والصحة الرقمية , والتعاون بين الجامعات والقطاع الخاص .. دروس مستفادة من أفريقيا واليابان , ومنتدى الفضاء الأفريقى , والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بافريقيا من خلال ابتكارات المتطوعين الشباب .





وتتضمن الندوات والحلقات النقاشية التى ستعقد على هامش قمة التيكاد السابعة يوم التاسع والعشرين من أغسطس الجارى قضايا الاقتصاد الازرق المستدام , ومد جسور السلام بجنوب السودان , وصحة المرأة وحقوقها , واطلاق العنان لطاقات الشباب الافريقى , والابتكار فى تنمية رأس المال البشرى بافريقيا , وتشجيع الشراكات بين الجامعات اليابانية والافريقية فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار , وتدشين مبادرة تسريع توظيف الشباب فى مجالى الزراعة والتصنيع الزراعى بافريقيا , والتنمية الصناعية , وفرص الأعمال والاستثمار بافريقيا , والحوار عالى المستوى حول الاستثمارات الاستراتيجية بافريقيا وخاصة فى مجال انظمة الغذاء والابتكار , وطاقات الشباب الافريقى , واطلاق غرفة التجارة اليابانية الافريقية .





كما تغطى الندوات والحلقات النقاشية التى تعقد على هامش قمة التيكاد فى الثلاثين من أغسطس الجارى قضايا الابتكار والشراكة الجديدة بين افريقيا واليابان , وأدوات التمويل الخلاقة لادارة عمليات مواجهة الكوارث بالقارة الافريقية , ومهارات التوظيف بافريقيا , وفرص الاستثمار بغانا , ودور مؤسسات الاعمال فى تنفيذ أجندة 2030 , والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باليابان , دور الابتكار فى تعزيز الصحة العامة بافريقيا , والاطلاق الرسمى للمرحلة الثانية لتحالف تنمية زراعات الارز بافريقيا .





كانت القمم الأربع الأولى من التيكاد قد عقدت باليابان خلال الفترة من عام 1993 حتى 2008 بمعدل قمة كل خمس سنوات, وتم اختصار مدتها الزمنية خلال القمة الخامسة التى عقدت بمدينة يوكوهاما اليابانية عام 2013 إلى مرة كل ثلاث سنوات, بينما تبنى المشاركون بالقمة السادسة التى عقدت بالعاصمة الكينية نيروبى عام 2016 والتى تعد اول قمة للتيكاد تقام خارج اليابان ? قرارا بعقد القمة بالتناوب بين اليابان وافريقيا.





