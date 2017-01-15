الطفولة والأمومة تتعامل مع 432 بلاغا لمناهضة زواج الأطفال في 8 أشهر

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن استقبال خط نجدة الطفل (16000) لعدد 432 بلاغا لزواج أطفال، تم التعامل معها، وذلك ب`18 محافظة على مستوى الجمهورية خلال 8 شهور.



وقالت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة - في بيان للمجلس اليوم/الثلاثاء - "إن المحافظات التى ورد منها البلاغات، هي: (أسوان، الوادي الجديد، دمياط، سوهاج، الإسكندرية، الجيزة، كفر الشيخ، المنيا، الفيوم، أسيوط، قنا، الشرقية، الغربية، القاهرة، القليوبية، الدقهلية، البحيرة، المنوفية)".

وأوضحت أن محافظة الفيوم كانت الأعلى إبلاغا عن حالات زواج الأطفال بنسبة 66% خلال هذه الفترة، ثم محافظتي سوهاج وأسيوط، أما بالنسبة للسن فجاء سن 15 هو الأكثر تكرارا بنسبة 36%، تلتها الفترة العمرية 16 عاما بنسبة تتعدي الربع.

وأضافت العشماوي أن السبب في ارتفاع أعداد البلاغات الخاصة بزواج الأطفال الواردة من محافظة الفيوم يرجع إلى أن المجلس من خلال برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بمحافظة الفيوم لديه آليات رصد تتمثل في 12 جمعية أهلية موزعة على ال`50 قرية الأكثر احتياجا بالمراكز الست، بالإضافة إلى وحدات حماية الطفولة الفرعية بالمحافظة، والتي تتخذ إجراءات حاسمة لرصد ومنع انتشار تلك المشكلة.

وأكدت أن برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم، الذي ينفذه المجلس بمحافظة الفيوم يعمل على عدة محاور، أهمها محور التمكين الاقتصادي، ومحور التوعية، والذي يتم من خلال تنفيذ عدد من ندوات التوعية لرفع الوعي بأضرار ومخاطر الزواج المبكر وفصول التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن البرنامج نفذ 36 ندوة توعوية و72 حلقة نقاشية للتوعية بأهم القضايا المعني بها البرنامج (مخاطر الزواج المبكر- التسرب من التعليم - مخاطر ختان الإناث) على مستوى مراكز محافظة الفيوم الست، وبإجمالي 2289 مستفيدا.

ونوهت العشماوي بأنه تم تنفيذ مبادرة (أمهات رائدات) بمحافظة الفيوم ضمن أنشطة تمكين الأسر المهمشة تعليميا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، وذلك بهدف دعم واحترام حقوق أطفالهم والحفاظ على الكيان الأسري المترابط من خلال تنفيذ نموذج متكامل للتنمية الشاملة للأمهات..



