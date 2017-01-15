بالفيديو..مصر للطيران تحتفل بتسلم أولى طائراتها من طراز"220 - 300"

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احتفلت شركة "مصر للطيران" اليوم السبت باستلام أولى طائراتها الجديدة من طراز (إيرباص 220- 300)، ويقام الاحتفال في صالة رقم 4 بمطار القاهرة الدولي.
وقد وصلت إلى مطار القاهرة الدولي مساء امس السبت أولى طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران من طراز "إيرباص 300-220" قادمة من مصنع "ميربل" بكندا.
وذكرت شركة "إيرباص" في بيان لها أن مصر للطيران بتسلمها طائرة A220 تكون أول ناقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشغل هذا الطراز، والذي يوفر مقاييس عالية من الراحة ومساحة أكبر للركاب.
لقاء مع السيد فؤاد العطار رئيس قطاع الطائرات التجارية في شركة ايرباص عن وصول أول طائرة من صفقة 12 طائرة من طراز330-220 ايرباص
من داخل كبينة اول طائرة من طراز 220-330 ايرباص تسلمتها مصر للطيران
موقع اخبار مصر يتجول داخل الطائرة طراز330-220 التى تسلمتها مصر للطيران
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