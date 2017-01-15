البرلمان يوافق على منحة 600 ألف دولار لمحطة "أبو رواش" للصرف الصحى

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة على عبد العال، على منحة من الصندوق الائتماني للتعاون الاقتصادي الكورى الافريقي، بقيمة 600 ألف دولار من أجل دراسة الجدوى واعداد مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء.



وناقش المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2019 بشأن خطاب اتفاق الصندوق الائتماني "للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي "بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكي من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع "معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرفPowered By صحي أبو رواش الخضراء"، والموقع بتاريخ 25 / 3 / 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والطاقة والبيئة.

النواب يوافق على مذكرة تفاهم لتهسيل الربط الالكتروني بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر.

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الالكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير".

واستعرض المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 251 لسنة 2019 بشأن مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الالكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، والموقعة في القاهرة بتاريخ 13 / 4 / 2016 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب الشئون الاقتصادية والدفاع والامن القومى والشئون الاقتصادية.