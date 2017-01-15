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الخارجية: مصر تدين التفجيرات الإرهابية في مقديشيو

الخارجية: مصر تدين التفجيرات الإرهابية في مقديشيو

الخارجية: مصر تدين التفجيرات الإرهابية في مقديشيو

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أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي وقعت بالعاصمة الصومالية مقديشيو، والتي استهدفت نقطة تفتيش أمنية أمام البرلمان الصومالي وطريق رئيسي باتجاه المطار، مما ادى الى وفاة نحو 8 أشخاص وإصابة 16 أخرين. 

وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين. 

وأكدت مصر على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الصومال الشقيق في مواجهة الإرهاب والتطرف. 

كما شددت مصر فى البيان على دعمها لوحدة وسلامة الأراضي الصومالية، وكذا دعم كافة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية. 

وجددت مصر التأكيد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الفكر المتطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويله، فضلا عن وقف توفير الملاذ الآمن لأفراده. 


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