اهم احداث اليوم الاحد 17 نوفمبر

إعداد وتحرير/ أسامه فاروق

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتي المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا.





الرئيس السيسي يصل برلين للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا

وقد نظمت الجالية المصرية في ألمانيا اليوم الأحد، وقفة للترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله مقر إقامته ببرلين، في مستهل زيارة لألمانيا تستغرق 4 أيام.

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مدبولي يكلّف بالتعاقد مع شركة متخصصة لصيانة كافة صوامع القمح

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