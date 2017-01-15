"الوزراء" يوافق على إضافة كلية طب بجامعة العريش وعلاج طبيعي لبورسعيد

وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإضافة كلية الطب لجامعة العريش.

وكذا إضافة كلية العلاج الطبيعي لجامعة بورسعيد، إلى جانب تعديل مسمى "كلية العلوم الطبية التطبيقية" بجامعتي المنوفية وبني سويف، ليصبح " كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية"، وذلك من أجل الارتقاء بمستوى الجامعات وتزويد الدولة بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات.



