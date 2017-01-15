بالفيديوجراف.. انطلاق المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد بشرم الشيخ غدا

ينطلق المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد غدا الأربعاء، بمدينة شرم الشيخ، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة نحو 55 دولة إفريقية وعربية، و200 مسئول إفريقي رفيع المستوي، لنقل التجربة المصرية في مكافحة الفساد ووضع آليات لمجابهة تلك الظاهرة.



ويلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، ويشارك فيه الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووزيرا العدل والداخلية ورؤساء أجهزة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد والكسب غير المشروع والمركزي للمحاسبات بالدول الإفريقية.





ومن بين الملفات المهمة المطروحة للمناقشة في يومي المنتدى:





1- استعراض الجهود الوطنية في مكافحة الفساد لعدد من الدول الإفريقية تنفيذا للالتزامات القارية والدولية.

2- دور مكافحة الفساد في تنمية القارة الإفريقية.

3- آليات مكافحة الفساد على المستوى القارية .

4- تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه مكافحة الفساد بالقارة الإفريقية.

5- دعم التنسيق الحكومي الإفريقي البيني في مكافحة الفساد.

6- دور الإرادة السياسية في إنجاح جهود مكافحة الفساد في القارة الإفريقية.





ويهدف المنتدى إلى تشجيع الدول الإفريقية علي تبني سياسات واعتماد خطط عمل وبرامج تؤدي للقضاء علي الفساد وتحقيق الترابط المعرفي بين جميع أنحاء القارة حول مخاطر الفساد علي جهود التنمية والتحديث، وأن يمثل المنتدى ملتقى مستداما للحوار بين دول القارة وتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة بمواجهة الفساد تنفيذا للالتزامات القارية والدولية وكيفية تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه مكافحة الفساد، وتعزيز التنسيق الحكومي الإفريقي المتبني في هذا المجال.