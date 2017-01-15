اليوم..بدء تسجيل رغبات القبول بالجامعات لطلاب المرحلة الثالثة "دورثان"

يبدأ موقع التنسيق الإلكتروني اليوم السبت، في استقبال رغبات القبول بالكليات والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020، لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة، وذلك حتى يوم الأربعاء القادم، وذلك للناجحين في الدور الأول من مرحلة الثانوية العامة، بحد أدنى 50%، بإجمالي 84 ألفا و872 طالبا، 63 ألفا و318 طالبا للشعبة العلمية، و21 ألفا و554 طالبا للشعبة الأدبية.

على أن يتم إرجاء نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول)، حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة للطلاب.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، أول أمس الخميس، نتيجة تنسيق التحويلات لتقليل الاغتراب، لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، وإرسال الكشوف النهائية للطلاب للجامعات، استعدادا لبدء إجراءات القيد والقبول بالكليات والمعاهد، بنسبة 86.72%.



