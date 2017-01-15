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السيسى يتوجه بالتحية للمنتخب الأولمبى لتأهله إلى أولمبياد طوكيو

السيسى يتوجه بالتحية للمنتخب الأولمبى لتأهله إلى أولمبياد طوكيو

السيسى يتوجه بالتحية للمنتخب الأولمبى لتأهله إلى أولمبياد طوكيو

تاريخ النشر

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحية والتقدير للمنتخب الوطني الأوليمبي لتأهله لأوليمبياد طوكيو 2020، مشيدا بمستوى الأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب لتحقيق هذا الإنجاز تحت قيادة متميزة من الجهاز الفني الوطني.

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