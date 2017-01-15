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درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى في القاهرة 36

درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى في القاهرة 36

درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى في القاهرة 36

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة اليوم الخميس، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض محافظات مصر، القاهرة العظمى 36 والصغرى 24، الاسكندرية 32 و23، الاسماعيلية 36 و22ن مطروح 31 و23، شرم الشيخ 38 و28، الغردقة 37 و27.


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