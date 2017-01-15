السيسي يستقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بمقر اقامته بالكويت

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم /الاحد، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي بمقر اقامته بالكويت.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول تطورات القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن وزير الخارجية الكويتي أعرب عن تقدير بلاده لدور مصر في تعزيز الاستقرار والأمن.

وكان الرئيس السيسي، قد وصل إلى الكويت، أمس السبت، في زيارة رسمية يعقد خلالها مباحثات قمة مع الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل دفعها إلى آفاق أوسع وأرحب.



وجرت للرئيس السيسي مراسم استقبال رسمية بمطار الكويت الدولي، بحضور الوفد الرسمي المرافق له.



