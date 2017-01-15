كثافات مرورية متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

ظهرت كثافات مرورية بطريق السويس ، والتجمع الخامس، وأعلى طريق الفيوم الصحراوى، وبمحور صفط اللبن، ومنطقة محيط جامعة القاهرة، فى ظل تواجد مرورى مكثف لتسيير الحركة وسحب الكثافات.

وشهدت معظم محاور القاهرة والجيزة اليوم الاحد كثافات مرورية متحركة بسبب زيادة الأحمال، كما شهد شارع النيل السياحى، وكوبرى عباس ومحور 26 يوليو كثافات متحركة، أعلى كوبرى 15 مايو.

وظهرت كثافات مرورية، أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين، للقادم ومتجه من القاهرة بسبب اعطال السيارات، ويفضل كوبرى الجلاء بديل مرورى، كما ظهرت كثافات أعلى كوبرى عباس للمتجه إلى القاهرة، فى ظل تواجد مرورى مكثف لتيسير الحركة وسحب الكثافات.

وشهد أعلى طريق السويس الصحراوى والزراعى للمتجه من الأقاليم حتى مناطق القاهرة كثافات، وتباطئت الحركة بطريق صلاح سالم بالاتجاهين و بخاصه منطقة نفق العروبة،أيضا مناطق وسط المدينة، كما ظهرت كثافات بمحور التسعين من القاهرة إلى محور المشير.

ومن جانبها شنت اﻹدارة العامة للمرور حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدر ، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية

ومن جاتبها عززت اليوم الأحد الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن المختلفة.