"قومي المرأة"يطلق قافلة "شهر بدور" لمناهضة ختان الإناث

أطلق المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة قافلة "شهر بدور" لمناهضة وتجريم ختان الإناث بحي طرة بالمعادي،تحت مظلة الحملة التوعوية التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة و الأمومة.







بدأت القافلة التي شارك فيها مجموعة من الفتيات والشباب المتطوعين من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسة "plan" لدعم المرأة، بإقامة ندوة ثقافية بعنوان "ختان الإناث والآثار النفسية والصحية المترتبة عليه" بدار مناسبات طره الحجارة بمنطقة طرة لتوضيح المعلومات الصحيحة حول تلك العملية والآثار المترتبة عليها من النواحي الصحية والجسدية والنفسية ،والعقوبة القانونية التي تقع على مرتكبيها.





وشارك في الندوة 300 شخص من ساكني حي طرة والمعادي، ما بين سيدات ورجال وفتيات وشباب وأطفال،وصاحب الندوة مجموعة من الأنشطة والمسابقات ورسوم وتلوين وهدايا عينية للسيدات مقدمة من المجلسين القومي للمرأة والطفولة والأمومة.





وأوصت الندوة بأهمية تغليظ عقوبة الختان للقضاء على هذه العادة المسيئة للسيدات ، والتركيز على الآثار الاجتماعية المترتبة عليها والتي تؤدي إلى التفكك الأسري..مطالبة بتكثيف قوافل التوعية والحملات الإعلامية بجميع الوسائل والتركيز على الجوانب الدينية لما لها من تأثير على المجتمع وتصحيح المفاهيم الخاطئة والأفكار المغلوطة.