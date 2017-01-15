اليوم..انتهاء تنسيق الشهادات الفنية وفرص متاحة بالجامعات التكنولوجية

يختتم، اليوم السبت، تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020 لطلاب الشهادات الفنية مع إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

قال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، المشرف العام على التنسيق، السيد عطا، إن إجراءات تسجيل الطلاب رغباتهم بالكليات والمعاهد إلكترونيا كانت تسير بانتظام دون أية شكاوي.

ودعا عطا، فى تصريحات صحفية، الطلاب إلى ضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، موضحا أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي: الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية)، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة (جامعة الدلتا التكنولوجية -قويسنا)، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة (جامعة بني سويف التكنولوجية).



