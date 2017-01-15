عبد العال يستقبل رئيس الجمعية الوطنية التنزانية

أشاد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب خلال استقباله، اليوم السبت، جوب ندوجاى رئيس الجمعية الوطنية التنزانية والوفد المرافق له، بالروابط التاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين، والتى تعود إلى عصر الزعيمين جمال عبد الناصر وجوليوس نيريري واللذين كانا لهما دوراً محورياً في معارك التحرير الوطنية للدول الإفريقية من الاستعمار.

وأشار عبد العال، خلال الاجتماع، إلى أن البلدين يحتفلان بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس العلاقات المصرية التنزانية، مشيداً بالزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين خلال هذه الفترة، والتى تمثل الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى للقيادة السياسية في البلدين أحد أبرز مؤشراته.

على الصعيد البرلماني، أشاد عبد العال بالعلاقات المصرية التنزانية على المستوى البرلماني مشيراً في ذلك السياق إلى تشكيل جميعة الصداقة البرلمانية المصرية التنزانية بين مجلس النواب المصري والجمعية الوطنية التنزانية، والتى بدورها تشكل جسراً يعزز من التواصل بين برلماني البلدين الشقيقين وآلية حوارية بناءة نتبادل من خلالها الأراء إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

على مستوى العلاقات المصرية التنزانية، أكد عبد العال حرص الدولة المصرية على بناء الكوادر الوطنية التنزانية في كافة المجالات، وكذلك حرص الشركات المصرية على الاستثمار في مجال البنية التحتية التنزانية، مشيراً في هذا المجال إلى فوز تحالف شركتي المقاولين العرب والسويدي إلكتريك المصريتين بعقد إنشاء مشروع سد "ستيجلر جورج" بحوض نهر "روفيجى" لتوليد الطاقة الكهرومائية.

من جانبه، أعرب جوب ندوجاى رئيس الجمعية الوطنية التنزانية عن بالغ شكره على حفاوة الاستقبال التى وجدها والوفد المرافق منذ بدء زيارتهم لمصر، مشيراً للعلاقات التاريخية التى تجمع البلدين والكفاح المشترك للتحرر من الاستعمار في الماضي، مشيداً بالزخم الذى تشهده العلاقات حالياً خاصة على مستوى القيادة السياسية للبلدين مشيراً إلى أنه يحمل رسالة من رئيس الجمهورية التنزاني إلى السيد رئيس الجمهورية تتعلق بسبل دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.



