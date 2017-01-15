"البيئة" تبحث مع ممثلة الاتحاد الأوروبي التعاون المشترك

ناقشت أستريد شوماكر ممثلة البيئة فى الاتحاد الأوروبي على أهمية التعاون المشترك مع مصر في العديد من المجالات البيئية ، كما أوضحت أهمية الاقتصاد الدوار وتطرقت لاستضافة مصر الاجتماع الوزاري لاتحاد من أجل المتوسط مشيرة إلى أهمية موضوع الاقتصاد الدوار والذي بدأ بدعم الاتحاد الأوروبي لمصر بهذا المفهوم العام الماضي ويود استكمال الدعم في ظل رغبة وزارة البيئة في إعداد قانون البيئة بفلسفة الاقتصاد الدوار.

وقد اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع ممثلة البيئة في الاتحاد الأوروبي على هامش مشاركتها في الدورة السابعة عشر من اجتماع وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن).

وخلال اللقاء دعت الوزيرة ممثلة الاتحاد الأوروبي إلى جلسة مشاورات حول خارطة الطريق للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 والتي ستستضيفها مصر في الربع الأول من 2020 للتأكد من توحيد الرؤى بين الدول المتقدمة والنامية.

وناقشت وزيرة البيئة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال البيئة وكيفية الاستفادة من التجارب الأوروبية الناجحة في هذه المجالات البيئية المختلفة.



