سفيرة بلجيكا بالقاهرة تعرب عن الاهتمام بالتعاون مع مصر في مجال النقل

أعربت سفيرة بلجيكا بالقاهرة سيبيل دو كارتييه ديف عن الاهتمام الكبير بالتعاون المشترك في مجال النقل بمصر خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع وفي ظل المناخ الاستثماري الواعد الذي تشهده مصر في كافة قطاعاتها، وذلك خلال استقبال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير سفيرة بلجيكا بالقاهرة لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء قيادات وزارة النقل



وناقش الجانبان إمكانية التعاون في مجال السكك الحديدية والمترو حيث أكد وزير النقل على أن هناك فرصا عديدة يمكن ان تكون مجالا للتعاون المشترك بين الجانبين مثل ( توريد معدات للسكك الحديدية والمترو – رفع كفاءة البنية التحتية للسكك الحديدية – صيانة الوحدات المتحركة في السكك الحديدية والمترو ) ، كما أبدى الجانب البلجيكي اهتمامه بالتعاون في مجال الطرق الذكية من خلال ايفاد الخبراء وتوريد المعدات وكذلك التعاون في مجال النقل البحري والموانىء البرية والجافة والنقل النهري خاصة وان بلجيكا من الدولة المتقدة في مجال الموانىء النهرية.

أكد الوزير أنه فيما يخص النقل البحري فهناك خطة تنفذها الوزراة لتطويره مشيرا الى الفرص الاستثمارية العديدة في هذا القطاع مثل المحطات متعددة الاغراض في الموانىء المصرية مؤكدا على تنفيذ الوزارة خطة شاملة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية تشكل فرصا استثمارية واعدة الهدف منها هو خدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية لافتا إلى أنه تم مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي في مواقع تم اختيارها وفقاً لأسس علمية.

واتفق الجانبان على دعوة الشركات البلجيكية لعقد ورش عمل ولقاءات مكثفة مع المسئولين بقطاع النقل بمصر لتحديد المشروعات التي يمكن التعاون الاستثماري المشترك بها حسب اولويات وزارة النقل ووفقا لما ستطرحه الشركات البلجيكية من امكانات فنية وإستثمارية .



