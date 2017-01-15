شكري: مصر حريصة على سلامة واستقرار لبنان

أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليوم الأربعاء لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة اللبنانية، فضلا عن تطورات الأوضاع في مجمل ملفات المنطقة.

ويأتي اللقاء في إطار التواصل والتشاور المستمر مع مختلف الأطراف والقيادات اللبنانية.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية -في تصريح صحفي- إن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر لعلاقاتها المتميزة مع لبنان، وما يربط شعبي البلدين الشقيقين من روابط تاريخية، كما ثمن شكري الدور البناء والأساسي الذي يلعبه السيد جنبلاط للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن اللقاء تناول كذلك آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني أعرب عن تقديره للجهود المصرية الرائدة على صعيد العمل على التصدي لأي تصعيد، ونزع فتيل الأزمات الإقليمية، واستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.



