طقس اليوم مائل للحرارة في القاهرة.. وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب نهارا لطيف ليلا.





وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، فيما يكون البحر الأحمر معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر القاهرة العظمى 33 والصغرى 21، الاسكندرية 27 و22، بورسعيد 29 و21، الغردقة 35 و26، الاقصرة 37 و26، اسوان 38 و28.







