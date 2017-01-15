البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائب لشبهة الكيدية

رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة على عبد العال طلب لاتخاذ الإجراءات القانونية "رفع الحصانة" قبل النائب رضا نصيف إبراهيم المقدم من المستشار النائب العام فى القضية رقم 3681 جنح قسم دمنهور وذلك لتوافر شبهة الكيدية.





وأوضح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، الذى استعرض تقرير اللجنة بشأن طلب رفع الحصانة، أن صاحبة الدعوى عفاف بشير اتهمت النائب بالتعدى بالسب خلال نشوب مشاجرة فى المحكمة الابتدائية، وقامت بعمل المحضر بعد 3 أشهر من الواقعة وفق ما أثبتت التحريات، كما أتضح أن صاحبة الدعوى قامت بالتعدى بالضرب على النائب فى توقيت المحضر، فضلا عن وجود خصومة قضائية بين النائب وزوج المدعية وقضايا متداولة أمام القضاء بينهما مما أكد لجنة أنها اسباب كيدية.



