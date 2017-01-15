رئيس جامعة عين شمس: أبحاث "طريق الحرير" تدعم العلاقات المصرية الصينية

صرح د.عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مركز دراسات طريق الحرير، بالجامعة بأن بحوث المركز تسهم فى دعم العلاقات المصرية الصينية والصينية الافريقية فى مجالات استراتيجية عديدة على راسها الاقتصادية ومشروعات التنمية بالعاصمة الادارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس واقامة مصانع جديدة بالعين السخنة واماكن كثيرة.







واضاف رئيس جامعة عين شمس ورئيس مركز دراسات طريق الحرير- فى تصريح خاص لموقع أخبار مصر- بان هذه الدراسات تتم بتموبل مشترك بين مصر والصين وافريقيا فى اطار مبادرة 'الحزام والطريق" لتوظيف العلم فى خدمة المجتمع.





واشار الى ان العلاقات المصرية الصينية الافريقية تقوى وتتنامى نتيجة هذه الجهود والشراكة القوية بين مصر والصين لافتا الى زيادة الصادرات المصرية للصين مؤخرا.



https://youtu.be/nDvc4FMNZfE