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الرئيس السيسي يصل برلين للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا

الرئيس السيسي يصل برلين للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا

الرئيس السيسي يصل برلين للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا

تاريخ النشر

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا".

وتشهد زيارة الرئيس السيسي لألمانيا نشاطا مكثفا على الصعيد الثنائي، حيث من المقرر أن يلتقي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتي المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما سيلتقي الرئيس مع كبار رجال الأعمال ورؤساء كبري الشركات الصناعية الالمانية ، وذلك في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها، فضلا عن استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها.


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