تعاون مصري-بريطاني في مجال تدوير المخلفات

استقبل الدكتور/ محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، السير جيفري دونالدسون المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني، والسير جيفرى آدامز سفير المملكة المتحدة بمصر، ووفد شركة بلوماك " BlueMAC Manufacturing " البريطانية، وممثلين عن وزيرة البيئة الدكتورة/ ياسمين فؤاد نظراً لسفر سيادتها فى مهمة رسمية خارج البلاد، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي، لبحث التعاون المشترك في مجال تدوير المخلفات.

في بداية اللقاء تم الترحيب بالوفد و التأكيد على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة والشركات البريطانية في مختلف المجالات ومنها مجال تدوير المخلفات، حيث تم الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المبذولة للمساهمة في وضع وتنفيذ الخطة الإستراتيجية لإدارة منظومة تدوير المخلفات والتي تعتمد علي إنشاء مصانع متطورة لتدوير المخلفات تضاهي مثيلتها حول العالم من اجل تحسين الوضع المعيشي والصحي للمواطنين وكذا تطوير الشكل الحضاري للبلاد.

وتم التأكيد على أن وزارة الإنتاج الحربي ترحب بالتعاون مع مختلف الجهات للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وزيادة فرص الاستثمار بمصر، وذلك في إطار إستراتيجيتها للتعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة والمتطورة داخل شركاتها بما يساهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الاقتصاد القومي وذلك فى ظل الإستقرار الذى تشهده مصر حالياً ، كما تم التأكيد على أهمية توطين الصناعة الإنجليزية بمصر للنفاذ إلى السوق الإفريقية فى ظل قوانين الإستثمار وإتفاقيات التجارة الحرة .

وأشار السير/ جيفري دونالدسون المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني أن هذه هي الزيارة العاشرة له لمصر خلال أقل من ثلاث سنوات، والتي تستهدف زيادة فرص التجارة والاستثمار وتعزيز الروابط بين الجانب البريطاني والمصري، كم اشاد سيادته بمستوى التعاون بين الجانبين وتطلعه إلى أن يضع هذا اللقاء حجر أساس لمزيد من التعاون مع الجانب المصري في مجال تدوير المخلفات، مضيفاً أن مصر تعد سوقاً واعدة بمنطقة الشرق الأوسط ويمكن إعتبارها مركزاً للانطلاق إلى الأسواق العربية والأفريقية، معرباً عن سعادته بحالة الأستقرار الأمنى الذى تشهدها مصر ودورها الهام فى مكافحة الإرهاب.

وأعرب السير/ جيفرى آدامز سفير المملكة المتحدة بمصر عن رغبة الشركات البريطانية في الاستثمار في مصر، مؤكداً على أنه خلال الفترة الأخيرة شهدت العلاقات بين الجانبين تطوراً إيجابياً ورغبة حقيقية في إقامة شراكات صناعية مثمرة، مضيفاً أن مصر تجني حالياً ثمار الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الأخيرة وهو ما يبدو واضحًا من خلال ارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية بها في مختلف القطاعات ، مؤكداً على زيادة عدد الشركات البريطانية العاملة فى مصر فى عدة مجالات مثل ( الصحة – البترول – القطاع المالى ) وغيرها من المجالات .

وأوضح السيد/ Paul Brannigan مدير الشركة البريطانية أن شركة "BlueMAC" هي شركة متخصصة في تصميم وتصنيع الأنظمة المتطورة لإعادة تدوير المخلفات والآلات المخصصة لها، وتقع في أيرلندا الشمالية، والشركة حاصلة على شهادات الجودة "الأيزو" في نظم إدارة الجودة والإدارة البيئية وإدارة الصحة والسلامة، وأكد على اهتمام الشركة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في التصنيع المشترك لخطوط إنتاج وتركيب منشآت إعادة تدوير ومعالجة المخلفات من خلال شركات الإنتاج الحربي بما يتوافر بها من إمكانيات وقدرات تكنولوجية وتصنيعية.

وفي نهاية اللقاء تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة بلوماك المحدودة للتصنيع بهدف التعاون المشترك في إقامة مصانع تدويرالمخلفات في جميع أنحاء الجمهورية ، بحيث تساهم "بلوماك" من خلال خبرتها في هذا المجال في وضع خطط وحلول متكاملة بما يتناسب مع متطلبات المشروع من خلال شركات الإنتاج الحربي، وكذلك تم وضع ( خطة طريق ) للمرحلة القادمة بحيث ستقوم الشركة بعد أن تم توقيع مذكرة التفاهم بتنفيذ زيارة لشركات الإنتاج الحربى العاملة فى مجال تصنيع مكونات مصانع تدوير المخلفات وكذا سيتم زيارة أحد المصانع المقامة حالياً لتحديد متطلبات تجديدها .



