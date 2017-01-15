غدا.. قمة مصرية يابانية تتناول تعزيز العلاقات والتعاون مع أفريقيا

قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيلتقى غدا الأربعاء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى على هامش مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7" الذى يعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية برئاسة مصر واليابان، وبمشاركة زعماء الدول الأفريقية خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجارى .

وأضاف المتحدث الرسمى - فى تصريحات للصحفيين بيوكوهاما اليوم - أن المباحثات بين الزعيمين ستركز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات، والمشروعات الضخمة التى تنفذها اليابان فى مصر ومن بينها الطرق ومترو الأنفاق والطاقة والجامعة اليابانية للتكنولوجيا والمتحف المصرى الكبير .

وأشار إلى أن الزعيمين سوف يبحثان أيضا تنسيق المواقف تجاه كافة القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة والسلام والاستقرار بالقارة الأفريقية والموضوعات المدرجة فى قمة "تيكاد 7"، موضحا أن المباحثات تعكس استدامة المواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ومتانة العلاقات بين الشعبين .



