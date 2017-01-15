تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين في قضية "خلية الوراق" لـ30 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة, برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني, اليوم الأحد , تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية", لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة, والمؤسسات العامة, وقتل شخصين إلى جلسة 30 يوليو المقبل.







عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينب, وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة, وسكرتارية أحمد مصطفى.





كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية, والقتل للمدنيين ورجال الشرطة, والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون, وحيازة منشورات تحريضية.



