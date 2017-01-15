رئيس السكة الحديد يقوم بجولة تفقدية بمواقع العمل بوسط وغرب الدلتا

تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم الثلاثاء مواقع العمل بمنطقتي وسط وغرب الدلتا، في جولة تضمنت المرور علي محطتي طنطا ودمنهور وورش الصيانة والعمرات ومعهد تدريب طنطا.

وفي محطة طنطا، استمع رسلان لطلبات جمهور الركاب ووجه بتحقيقها فوراً بزيادة منافذ بيع التذاكر تيسيرا عليهم، ومراجعة التدابير والتجهيزات بالمنطقة لتفادي مشكلة تأخيرات القطارات وذلك لتحسين مستوى الخدمة.

كما تفقد رئيس الهيئة ورش الصيانة والعمرات بطنطا وقام بالمرور علي أقسام الورشة ومراجعة إجراءات العمرات والكشف الدوري على العربات للتأكد من تحقيق متطلبات المسير الآمن للقطارات طبقا للائحة سلامة التشغيل بالهيئة.

وتفقد رئيس الهيئة معهد تدريب طنطا تمهيداً لافتتاحه رسمياً خلال الفترة المقبلة، وقام بمراجعة الوسائل التعليمية للتأكد من ملائمتها في توسيع مدارك العاملين بكافة طوائف الهيئة وتحسين المستويات الثقافية والعلمية والإنتاحية لهم وتطوير معارف ومهارات العاملين.

واختتم رسلان الجولة بزيارة محطة دمنهور بمنطقة غرب الدلتا، حيث شدد على ضرورة الانتهاء من تطوير المحطة طبقاً للجدول الزمني المقرر مع الحفاظ على سلامة حركة الركاب داخل المحطة، كما أكد على العاملين حسن معاملة الجمهور والاستجابة لمطالبهم.



