مصر وإندونيسيا تتفقان على إنشاء لجنة مشتركة بين رئاسة وزيري الخارجية

اتفقت مصر وإندونيسيا خلال اجتماعات الجولة السادسة لآلية المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين والتي عقدت اليوم الخميس بمقر وزارة الخارجية، على الصيغة النهائية الخاصة بإنشاء لجنة مشتركة برئاسة وزيري خارجية الدولتين.

وترأس الجانب المصري في الاجتماعات السفير الدكتور هاني سليم مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، فيما ترأس الجانب الإندونيسي السفير "ديسرا بركايا" مدير عام إدارة آسيا باسيفيك وأفريقيا بوزارة الخارجية الإندونيسية.

وسبق المشاورات عقد اجتماع على مستوى الخبراء بين الجانبين، تضمن استعراض نتائج لقاءات ممثلي عدد من الوزارات الإندونيسية ونظرائهم من مصر، وذلك للتفاوض حول مذكرات التفاهم المقترحة للتعاون بين الجانبين في عدد من المجالات.

وأكد الجانب الإندونيسي تأييده لطلب مصر الحصول على وضعية شريك قطاعي مع رابطة الآسيان، وكانت مصر قد انضمت لمعاهدة الصداقة والتعاون مع الرابطة عام 2016.

كما تناولت المشاورات عددا من الموضوعات، يأتي في مقدمتها تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين في المجالات السياسية والاقتصادية والفنية، بما فيها التجارة والاستثمار والبحث العلمي والتكنولوجيا والتدريب والتعليم، إضافة إلى التعاون الثقافي خاصة مع الأزهر الشريف، فضلا عن تبادل الآراء بشأن تطورات الأوضاع في عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.



