"افريقية النواب" تناقش مع سفير مالاوي سبل دعم العلاقات بين البلدين

ناقشت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان - خلال اجتماعها، اليوم الأحد، مع سفير مالاوي بالقاهرة كارولين موسي - سبل دعم العلاقات بين مصر ومالاوي في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات في ظل رحلات الطيران غير المباشرة بين مصر ومالاوي.

وذكر بيان صحفي - عقب الاجتماع - أن مصر من أولى الدول التي اعترفت بمالاوي كدولة مستقلة ومن أول الدول التي فتحت سفارة لها في مالاوي الرائدة في مجال التبغ بعد المملكة المتحدة.. مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الطلاب من دولة مالاوي يأتون للتدريب والتعليم في الجامعات المصرية مثل القاهرة والإسكندرية.. منوها بدور مصر الريادي في أفريقيا للارتقاء بها.

وأكد الجانبان ضرورة أن تسعى دولة مالاوي نحو تصنيع التبغ والشاي وتصديره بدلا من تصديره كمادة خام، وأهمية العديد من مذكرات التفاهم الموقعة ما بين مصر ومالاوي ولكن لم يتم تفعيلها بعد.

يذكر أنه تم التوقيع على مذكرات تعاون واتفاقيات من بينها اتفاقية بين وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري ووزارة الطيران في مالاوي لتسيير خط طيران مباشر بين الدولتين.. وأوصت بمناقشة الاتفاقية في اجتماع لاحق للجنة.



