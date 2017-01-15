الإفراج بالعفو عن 170من نزلاء السجون والإفراج الشرطى عن 243 سجيناً

إستكمالاً لتنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (269/ 2019) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك.. فقد واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة .. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (170) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .





كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .. وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (243) نزيلاً إفراجاً شرطياً.





يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.



