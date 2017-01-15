انتظام امتحانات الثانوية العامة بعدد من المحافظات

انتظم سير الامتحانات للمرحلة الثانوية العامة اليوم الأربعاء لمادة اللغة الإنجليزية في عدد من المحافظات .







ففي الشرقية, ارتسمت البهجة والفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالمحافظة لسهولة أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية, حيث أكد معظم الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ومن الكتاب المدرسي باستثناء قطعة الترجمة التي احتوت على بعض الكلمات الصعبة.





وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة رمضان عبد الحميد أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم حول صعوبة الأسئلة ولم يتم ضبط آي حالات غش فردي أو جماعي.





وأشار عبد الحميد إلى أنه تم ضبط 5 طلاب بلجان مدارس السادات الإبتدائية بالزقازيق وربيع فلاح بديرب نجم والتعليم الأساسي بكفر صقر وبحوزتهم أجهزة محمول , كما قامت طالبة بمدرسة فاقوس الثانوية بنات بتمزيق ورقة الإجابة .





وفي الفيوم , سادت حالة من الارتياح بين طلاب وطالبات الفيوم, ورصدت " أ ش أ " حالة الاستقرار النفسى بين أولياء الأمور, عقب الانتهاء من أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية , حيث أكد الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط, بينما لمح بعض الطلاب والطالبات إلى صعوبة سؤال الترجمة ,كما انتشرت قوات الشرطة حول مقار اللجان, وأشرفت على تحقيق الانضباط و الهدوء امام وداخل اللجان, لتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحان .





وكان وكيل وزارة التعليم بالفيوم محمد عبدالله قد زار مركز توزيع الأسئلة وتجميع الإجابات الخاص بامتحانات الثانوية وتابع سير وانضباط العمل, مشددا على ضرورة الألتزام بالوقت المقرر للامتحان. أما في جنوب سيناء, شهدت لجان الامتحان بالمحافظة حالات من البكاء الهيستيري بسبب صعوبة الامتحان, حيث خرج الطلاب من الامتحان وهم في حالة زهول من صعوبة المادة وانخرطوا في حالة من البكاء والصراخ أمام أولياء أمورهم وسادت حالة من الأرتباك أمام لجنة الزهور الثانوية بنات بطور سيناء .





وأكد العديد من طالبات وطلبة القسم الأدبي والقسم العلمي علوم أن الامتحان خارج المنهج خاصة سؤال الترجمة الذي كان يحتوي على كلمات يصعب ترجمتها وأيضا سؤال الاختياري الذي كان غامضا, بالإضافة إلى طول الامتحان والوقت لم يكفي للاجابة والمراجعة .





وطالب أولياء الأمور مسؤلي التعليم بالنظر إليهم بعين الرحمة , ومراعاة صعوبة الامتحان في توزيع الدرجات.







