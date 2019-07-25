صرف نحو مليار جنيه لأصحاب المعاشات في أول يوم لصرف معاش سبتمبر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي, عن انتظام عمليات صرف معاشات سبتمبر في يومها الأول من ماكينات الصرف الآلي ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بصندوقيها بيسر ودون شكوى, وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجري عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار الساعة لمتابعة عملية صرف معاشات سبتمبر في كل أنحاء الجمهورية لما يزيد عن 8 مليون قائم بالصرف, بقيمة إجمالية 15.12 مليار جنيه, وذلك اعتبارا من الأول من سبتمبر.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن إجمالي عدد الحالات التي قامت بالصرف اليوم حتى الساعة السادسة مساء بلغت ما يزيد عن 642 ألف حركة صرف بقيمة إجمالية 928 مليون جنيه, مشيرة إلى أنه سيتم صرف المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي الخميس الموافق 5 سبتمبر وتبلغ قيمتها الإجمالية 6.24 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.37 مليون قائم بالصرف, كما سيتم صرف المعاشات المحولة على البنوك الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر وتبلغ قيمتها الإجمالية 4.34 مليار جنيه يتم صرفها إلى 1.58 مليون قائم بالصرف.



