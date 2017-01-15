النواب يصوت نهائيا علي مشروعات قوانين مكملة للدستور

يصوت مجلس النواب نهائيا ، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على 7 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة كان قد وافق عليها فى مجموعها خلال الجلسات السابقة.







وتعتبر 6 من تلك المشروعات بمثابة قوانين مكملة للدستور، ويحتاج الموافقة عليها إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس.





اثنين من تلك القوانين تم إرسالهما يوم الأحد إلى مجلس الدولة لأخذ الرأى بشأنهما بعد موافقة المجلس عليهما فى المجموع.





وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979، ومشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972و القانون رقم 47 لسنة 1972.





كما تواصل اللجان النوعية بالمجلس اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.