نشرة المساء من اخبار مصر

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استقبال مليوني راكب خلال 2019 بمطار مرسى علم
"الري": إزالة 24 حالة تعد على نهر النيل في أربع محافظات اليوم
السفارة المصرية بالجزائر تعرب عن تعازيها في ضحايا الحادث المروري
الأوقاف: عقوبة إساءة استخدام مواقع التواصل يتسق مع الدين
وزير الزراعة في زيارة مفاجئة لحديقة الأورمان والمتحف الزراعي
مدبولي يلتقى الممثل المقيم ومدير مكتب مصر لبرنامج الغذاء العالمى
زايد: "البياضية" أول مستشفى متخصص في النساء والولادة بجنوب الصعيد
الطيب: نسعى للتواصل مع كافة المؤسسات الدينية لتحقيق الأمن والسلام
وفد البنك الدولى يزور مشروع الطاقة الشمسية ووحدة الرعاية الصحية بأسوان
السيسي يلتقط صورة تذكارية مع الزعماء والقادة المشاركين بمؤتمر برلين
شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودي لبحث تعزيز العلاقات المشتركة
مصرللطيران تعلن عن تطوير برنامج المسافر الدائم EGYPTAIR Plus
وزيرة الصحة تتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى العديسات التخصصي للأطفال
شيخ الأزهر يوجه بإطلاق حملة لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج
مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمخطط تنمية أراضي الساحل الشمالي
شكرى يبحث مع مسئول الخارجية الأوروبي كيفية تسوية الأزمة الليبية
بالصور .. وزير الطيران ونائبه فى زيارة ميدانية "لهيئة الأرصاد الجوية"
المجلس السوداني يؤكد دور المؤسسات الانتقالية في تحقيق السلام
وزير الإعلام اليمني: قذف الحوثي لمسجد مأرب جريمة إرهابية
وزير الخارجية الأردني يناقش مع مسئول أممي مواجهة أعباء اللجوء السوري
أبو الغيط: الأطراف الليبية تتحمل المسئولية الأكبر في التوصل إلى تسوية
بدء توافد القادة المشاركين في "مؤتمر برلين " إلى مقر الانعقاد
الإثنين..توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية والمنظمة الدولية للهجرة
الحريري يدعو إلى سرعة تشكيل الحكومة وبدء الحلول السياسية والاقتصادية
قائد الجيش اللبناني يؤكد أهمية التنسيق العسكري لحفظ الأمن
السجن 10 سنوات لمدير شركة ومقاول للتربح من بناء مخالف بالإسكندرية
"أمن القليوبية": القبض على سارق مبلغ مالى من خزينة إحدى المحال التجاري
القبض على عاطل لسرقته بطاريات السيارات في الإسكندرية
ضبط أحد الأشخاص بحوزته 14 طربة من مخدر الحشيش بأسيوط
فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون العرب
ريال بيتيس يفوز علي سوسييداد بثلاثية نظيفة في الدوري الاسباني
إعلان تفاصيل سباق "نصف ماراثون الأهرامات" بمؤتمر صحفي الأربعاء
جوارديولا يدخل اهتمامات فريق باريس سان جيرمان الفرنسي
الأهلي يسعى لمواصلة التربع على قمة الدوري اليوم أمام المقاولون
غدا.. وزير الشباب والرياضة يشهد إطلاق برنامج "تحدى الشباب لعام 202
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