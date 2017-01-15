الحكومة تشكل لجنة لدراسة قرار تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية

قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تشكيل لجنة قانونية برئاسة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء; وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية المحلية والمحافظات المعنية, وهيئة التنمية السياحية; لدراسة قرار تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية، وكذا القيمة المستحقة التي تم الإعلان عنها، وكيفية تطبيقها.



صرح بذلك وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي, وقال إنه في حالة انتهاء الدراسة إلى أحقية الدولة في الحصول على مقابل حق الانتفاع سيتم تحديد القيمة، ومن سيتحملها، وكيفية وطرق تحصيلها.



