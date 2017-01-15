مصر وألمانيا توقعان 5 اتفاقيات للتعاون بقيمة 330 مليون يورو

وقعت مصر وألمانيا, اليوم /الثلاثاء/, خمس اتفاقيات للتعاون المشترك بقيمة 330 مليون يورو, حيث تضمنت ثلاث منها الاتفاقيات الإطارية 2017 و2018 و2019, وإنشاء مركز لتنمية مهارات الشباب, واتفاقية حول الأمن الغذائي, وذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية لألمانيا.





وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي - على هامش توقيع الاتفاقيات - "إن هذه الاتفاقيات تترجم سنوات من العمل الطويل والتعاون بين مصر وألمانيا, موضحة أن جزءا منها منح وتمويل ميسر لمشروعات تعد من أولويات الحكومة المصرية في مجالات التعليم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان الاجتماعي والمياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة".





وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع وزير التنمية الألماني كيرت مولر, منوهة بحرص الجانب الألماني علي دعم التنمية في مصر والمشروعات التي أطلقها الرئيس السيسي لتنمية مهارات الشباب وتوفير فرص العمل. وأضافت وزيرة الاستثمار أنه بالنسبة لبرنامج مبادلة الديون, فقد نجحنا في توجيه جزء منه للتعليم.. ومستقبلا سنوجه جزءا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.





ومن جهته, قال وزير التنمية الألماني "أجرينا حديثا مثمرا مع الرئيس السيسي بخصوص العمل المشترك الذي قمنا به خلال السنوات الأخيرة.. وقمنا اليوم بالتوقيع علي اتفاقيات للتعاون لتعزيز الطاقة المتجددة في مصر والتدريب والتعليم المهني بقيمة 330 مليون يورو". ونوه باهتمام الرئيس السيسي بمسألة التعليم والتدريب المهني, موضحا أن التعاون بين مصر وألمانيا سيمتد لتدريب المعلمين حيث سيتم افتتاح مركز جديد للتدريب في القاهرة العام المقبل, وذلك بهدف إنشاء هياكل للتعليم والتدريب المهني بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.. كما نوه بتجربة التعاون مع شركة (سيمنس) الألمانية, موجها الشكر إلي الدكتورة سحر نصر علي تعاونها مع الجانب الألماني خلال الفترة الماضية.





وأشار إلى أن العمل علي هذه الاتفاقيات استغرق مدة طويلة, إلا أنه تم الاتفاق مع الرئيس السيسي علي العمل بشكل أسرع لتنفيذها.. مضيفا أنه تم الاتفاق علي تطوير مدارس مهنية بقيمة 10 ملايين يورو, كما يتم العمل علي تنفيذ مشروعات تدعم دور المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا, بالإضافة إلى أنه سيتم في المستقبل إنشاء مركز استشاري للهجرة يدعم جهود التدريب.





