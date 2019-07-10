السبت..طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والعظمى 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر، وخليج السويس; ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين،والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة غدا على القاهرة 25 35 ، شبين الكوم 24 34، طنطا24 34 ، دمنهور24 33 ، الإسكندرية25 31 بلطيم 25 31 ، مطروح 23 31 ، السلوم23 31 ، سيوة24 35 ، بورسعيد25 31 ، دمياط 24 31 ، الزقازيق25 35 ، الاسماعيلية 24 35 ، السويس25 36 ، العريش 23 33، رفح 23 32.



