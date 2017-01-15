التعليم العالي تعلن نتيجة تنسيق طلاب المرحلة الثالثة بالثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة ترشيحات طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة للتنسيق من الناجحين بالدورين الأول والثاني بحد أدني 50%.

وذكرت انه سيتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة للذين تم توزيعهم على مناطق جغرافية بعيدة عن مناطقهم الأولي اعتبارا من يوم الثلاثاء١٠ سبتمبر حتي السابعة من مساء يوم الجمعة المقبل من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق.

واوضحت إن مكتب التنسيق بدأ في تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت للناجحين في الدور الأول في الفترة من يوم 24 أغسطس حتي 28 أغسطس، وبلغ عددهم 84 ألفا و872 طالبا، والناجحين في الدور الثاني في الفترة من 31 أغسطس حتي 4 سبتمبر وعددهم 113 ألفا و682 طالبا،بإجمالي عدد المرحلة الثالثة كاملا 198 و554 طالبا وطالبة.

وأضافت أن عدد الطلاب المتقدمين للتنسيق طوال المرحلة بلغ 186 ألفا و924 طالبا من الشعبتين العلمية والأدبية، وأنه تم ترشيح 113 ألفا و624 على الكليات الجامعية و69 ألفا و640 على المعاهد العليا التابعة للوزارة بإجمالي 183 ألفا و264 طالبا، وبذلك يتضح تخلف عدد 11 ألفا و730 طالبا عن المرحلة، فيما استنفد عدد 2757 طالبا رغباتهم من القسم العلمي وعدد 903 طلاب وطالبات من القسم الأدبي، وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أن بطاقة الترشيح التي يحصل عليها الطالب مجرد إخطار بترشيحه وليست مستندا رسميا لقيد الطالب، وأن بطاقة الترشيح التي يستخرجها الطالب مبدئية قبل تقليل الاغتراب وتعتبر لاغية إذا تم تحويله خلال مرحلة تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الالكتروني، موضحة أنه سيتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية لشؤون التعليم والطلاب بالكليات والمعاهد بعد إعلان نتيجة التحويلات الإلكترونية (مرحلة تقليل الاغتراب) للمرحلة الثالثة.