تأجيل إعادة محاكمة 47 متهما في "اقتحام قسم التبين"

أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة, برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني, أولى جلسات إعادة محاكمة 47 متهما في القضية المعروفة ب`"اقتحام قسم التبين" إلى 29 يوليو المقبل.





وأمرت المحكمة بإخطار وزير الداخلية ومساعد أول وزير الداخلية مدير مصلحة السجون بإرسال صورة من قرار العفو الرئاسي الصادر بشأن بعض المحكوم عليهم في القضية, وأن يحدد فيها أسماء المحكوم عليهم الحاصلين على العفو الرئاسي في تلك القضية.





كانت محكمة جنايات القاهرة, برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي, قد قضت يوم 5 نوفمبر 2016 بالسجن المشدد 15 سنة ل`21 متهما, والسجن المشدد 10 سنوات ل`15 متهما, والمشدد 7 سنوات ل`11 متهما, وإلزام المحكوم عليهم بقيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها قيمة التلفيات التي أحدثوها, ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة, وذلك بعد أن ألغت محكمة النقض في 5 يوليو 2018 أحكام السجن على 47 متهما في قضية "اقتحام قسم التبين", وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.



