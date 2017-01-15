غداً السبت.. وصول طائرة مصر للطيران الجديدة لمطار القاهرة

أقلعت منذ قليل، طائرة مصر للطيران الثالثة التي تحمل حروف تسجيل SU-GEU من طراز الدريملاينر B787-9، من مصنع ايفيريت بمدينة سياتل الأمريكية، في طريقها إلى مطار القاهرة الدولى، للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، ضمن صفقة شراء 6 طائرات من بوينج.





ومن المنتظر، أن تصل طائرة الدريملاينر مطار القاهرة الدولي، غدا السبت، على متنها وفد من مصر للطيران، كان قد تسلمها من مدينة واشنطن وذلك بعد إنهاء الاختبارات النهائية الخاصة بالطائرة.





تجدر الإشارة إلى ان طائرة بوينج دريملاينر B787-9 Dreamliner هي أحدث الطرازات العالمية التي انضمت لأسطول مصرللطيران مؤخرا وتتسع إلى 309 مقعدًا بواقع 30 مقعدًا ماسيًا على متن درجة رجال الأعمال، 279 مقعدًا على متن الدرجة السياحية، وهي مزودة بأحدث وسائل الراحة والرفاهية وأحدث التقنيات التي تلبي احتياجات عملائها من المسافرين.



