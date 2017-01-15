طلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمى يؤدون امتحان مادة التفسير

يؤدي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى، اليوم الاثنين، امتحان مادة التفسير ضمن امتحانات نهاية العام، وقد بدء الامتحان منذ قليل ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب في القسم الأدبي، و 51887 طالب في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.



