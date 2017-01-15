أهم أحداث اليوم الإثنين 17 يونيو

إعداد/ حمودة كامل







إنطلاقا من الدور الذي تلعبه مصر على الساحة الدولية.. وتوثيقا للعلاقات والروابط بين مصر والدول الأوروبية.. يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة تستغرق 3 أيام للعاصمة البيلاروسية "مينسك" في مستهل جولة أوروبية تشمل بيلاروسيا ورومانيا..

بالفيديو والصور .. السيسي يصل "مينسك" عاصمة بيلاروسيا

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فيديو .. السيسي يضع إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول ببيلاروسيا





وزير التجارة البيلاروسي: زيارة الرئيس السيسي ستعطي دفعة كبيرة للتعاون



السيسي يلتقي كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات البيلاروسية



راضي: مصر الشريك الاقتصادي الأساسي لبلاروسيا في القارة الافريقية



الرئيس السيسي يستعرض مع رئيس الوزراء البيلاروسي جهود مكافحة الإرهاب

سفير بيلاروسيا بالقاهرة: زيارة السيسي حدث تاريخي في علاقات البلدين

راضى: السيسي يبحث مع رئيس وزراء بيلاروسا زيادة حجم التبادل التجاري



غداً..قمة مصرية بيلاروسية لبحث توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات

وفي سياق منفصل..

القوى الليبية: السيسي قضى على المخططات الإرهابية بمصر والمنطقة



مصر والنمسا تتفقان على انشاء مركز صيانة لخطوط السكة الحديد

الخارجية: مصر تدين التفجيرات الإرهابية في مقديشيو

بالصور .. عبد العال يلتقى مديرة لجنة شنغهاى لمجلس نواب الشعب الصيني

مصر تدين الهجوم الإرهابي على حافلة تقل جنود كينيين

إمام مسجد بنيوزيلندا يشيد بإدانه الأزهر لحادث كرايستشيرش الإرهابى

وعلى الصعيد الداخلي..

وفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر



مدبولي يُتابع مع المسئولين منظومة النظافة والجمع السكني بالقاهرة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروع "مستشفى 500500"

وزير الداخلية يعقد إجتماعا لمراجعة خطة تأمين بطولة كأس الأمم الأفريقية

وفد برلماني يتفقد مطاري برج العرب والقاهرة إستعداداً لأمم افريقيا

اتصالات النواب ترفض استثناء البنك المركزى من "حماية البيانات الشخصية"

في ختام التحقيقات بحادث قطار رمسيس.. النيابة العامة تصدر 5 توصيات

الداخلية تتيح خدمة إلكترونية للمواطنين لتسجيل بيانات الشقق المؤجرة



وعالميا..

الاتحاد الأوروبي: ننتظر صدور التقارير حول التزام إيران بالاتفاق النووي



"جون بولتون": مستعدون للحوار مع إيران وللرد على استفزازاتها

المبعوث الأممي إلى اليمن: الوضع العسكري في الحديدة "معقد وهش"

الشرطة الأمريكية: إطلاق نار خارج مبنى محكمة فيدرالية في مدينة دالاس

مجلس الأمن القومي الأمريكي: ترامب لن يسمح لإيران بتطوير سلاحها النووي

زلزال بقوة 6 درجات يضرب غربي الصين دون أنباء عن خسائر

بدء اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي العربي

القوى الوطنية الليبية تعلن دعمها للجيش الليبي في حربه على الإرهاب

روسيا تنفي اتهامات واشنطن لها بانتهاك معاهدة حظر التجارب النووية

"البرلمان العربي" ينتقد مغالطات تقارير المنظمات الدولية لعقوبة الأعدام

"أبو الغيط" يؤكد أهمية الأبعاد الثقافية والعلمية للعمل العربي المشترك

القوات الجويةالبريطانية:اعترضنا طائرات روسية مرتين في إستونيا منذ ايام

"يوروبول" تدعو إلي التصدي لهجمات تستهدف أجهزة الصراف الآلي

الرئيس اللبناني: مصممون على الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان

الكرملين: واشنطن لم تقدم اقتراحات حول لقاء بوتين وترامب خلال القمة 20

موسكو صدرت طائرات ومروحيات عسكرية ب 6 مليارات دولار عام 2018

العراق: مقتل 16 إرهابيا بقصف للتحالف الدولي شمال العراق

140 مستوطنا يقتحمون المسجد الاقصى بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي

القوات اليمنية تصد هجوما لمليشيا الحوثي بالحديدة

الكرملين: ثمة مؤشرات على حرب إلكترونية أمريكية ضد روسيا

الأمن اللبناني يضبط إرهابي روج لأفكار "داعش" وخطط لاستهداف كنائس

أبوالغيط : الحوار مع إيران وتركيا غير مجد بسبب سياساتهما التوسعية

معهد ستوكهولم:الدول النووية تعمل على تطوير ترساناتها رغم تقليص أعدادها

واقتصاديا..

يونيدو:زيادة نمو التجمعات الصناعية الإبداعية بالشرق الأوسط وش. إفريقيا



اختتام المشروع الإقليمي لتطوير التجمعات في الصناعات بجنوب المتوسط

المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيه

ميناء دمياط يستقبل 5 سفن للحاويات والبضائع العامة

وزير التجارة السويدي يؤكد رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر

التمثيل التجاري: 316.3 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن

"الاستثمار" تصدر الكتاب الدوري الخاص ببدء العمل بدليل الجمعيات

مؤشرات البورصة تتبادل الادوار وسط شراء مؤسسي انتقائي

منح ماجستير للعاملين بالبورصة من الأكاديمية العربية للعلوم المالية

المركزي يوقع مذكرتي تفاهم مع التضامن والرقابة المالية لدعم التكنولوجيا

التأمينات ومصر الخير توقعان بروتوكول لسداد تأمينات العمال المتعثرين

مدبولي يتفقد أجنحة "سيمليس شمال أفريقيا" ويشهد توقيع مذكرتي تفاهم

تداول 576 ماسورة بترولية و386 شاحنة بضائع بموانيء البحر الأحمر

عبور 55 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس بحمولات 3.9مليون طن

بالإنفوجراف.. بلومبرج: مصر ثاني اكثر الاقتصادات الناشئة مرونة

البنك المركزي: مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال تطبيق التكنولوجيا المالية

العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم مع شركة كورية لتحلية مياه البحر

فيديو.. مدبولي: مصر شهدت نقلة نوعية في خطط تحقيق الإصلاح الاقتصادي





ورياضيا..

الكرواتي سيليتش يستهل حملته للاحتفاظ بكوينز كلوب للتنس بهزيمة جارين



مصرللطيران تنقل منتخب اوغندا للمشاركة في كأس بطولة الأمم الإفريقية





الرباع المصري أحمد سيد يتصدر التصنيف المؤهل لأولمبياد "طوكيو 2020"

حسن وسوا مدافع أوغندا: سنقاتل لتخطي دور المجموعات بالأمم الإفريقية

قائد منتخب زيمبابوي: سنصنع التاريخ في نهائيات أمم أفريقيا

ماني: ليفربول قادر على تحقيق إنجازات استثنائية

مدرب غينيا : أسعى لتكرار تجربة 2013 أمام نيجيريا

رئيس قطاع الناشئين بالإسماعيلي يعتذر عن الاستمرار بمهمته لأسباب صحية

مدرب الكونغو : نمتلك فرص للذهاب لأبعد مدى ممكن بالأمم الأفريقية

منتخب مصر للكونج فو يحصد 13 ميدالية متنوعة في بطولة العالم

منتخب أنجولا يصل إلى القاهرة استعدادا لخوض منافسات أمم أفريقيا

المنتخب الوطني يختتم معسكره بمدينة برج العرب بالإسكندرية

منتخب الجزائر يقدم موعد وصوله إلى مصر

ميسي لزملائه : يجب علينا أن نفكر في مباراة باراجواي

الصربي ديوكوفيتش يحافظ على صدارة تصنيف لاعبي التنس المحترفين

أسامة نبيه: فرص منتخب مصر كبيرة لحصد اللقب الأفريقي

رسميًا.. بسيوني ينضم لجهاز الزمالك.. ورحيل نبيل محمود

أجيرى يخفض الحمل التدريبى للمنتخب استعدادًا لأمم إفريقيا

مدرب غينيا: قدمنا لمصر هدية.. وصلاح في القمة

وفي نشرة المساء..

غداً..قمة مصرية بيلاروسية لبحث توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات



الرئيس يبحث مع رئيس وزراء بيلاروسيا تعزيز العلاقات ومكافحة الإرهاب

إمام مسجد بنيوزيلندا يشيد بإدانه الأزهر لحادث كرايستشيرش الإرهابى

راضي: مصر الشريك الاقتصادي الأساسي لبلاروسيا في القارة الافريقية

الخارجية: مصر تدين التفجيرات الإرهابية في مقديشيو

وفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر

في ختام التحقيقات بحادث قطار رمسيس.. النيابة العامة تصدر 5 توصيات

بالصور .. عبد العال يلتقى مديرة لجنة شنغهاى لمجلس نواب الشعب الصيني

مدبولي يُتابع مع المسئولين منظومة النظافة والجمع السكني بالقاهرة

اتصالات النواب ترفض استثناء البنك المركزى من "حماية البيانات الشخصية"

السيسي يلتقي كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات البيلاروسية

الأمم المتحدة تطلق مبادرة "إعلام من أجل أهداف التنمية المستدامة" بمصر

وفد برلماني يتفقد مطاري برج العرب والقاهرة إستعداداً لأمم افريقيا

الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء بيلاروسيا بمقر إقامته بمينسك

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروع "مستشفى 500500"

منح صفة مأمور الضبط القضائي لـ50 مهندسا وجيولوجيا بقطاع المياه الجوفية

مجلس الأمن القومي الأمريكي: ترامب لن يسمح لإيران بتطوير سلاحها النووي

زلزال بقوة 6 درجات يضرب غربي الصين دون أنباء عن خسائر

بدء اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي العربي

القوى الوطنية الليبية تعلن دعمها للجيش الليبي في حربه على الإرهاب

"أبو الغيط" يؤكد أهمية الأبعاد الثقافية والعلمية للعمل العربي المشترك

المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيه

التمثيل التجاري: 316.3 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن

مؤشرات البورصة تتبادل الادوار وسط شراء مؤسسي انتقائي

مدبولي يتفقد أجنحة "سيمليس شمال أفريقيا" ويشهد توقيع مذكرتي تفاهم

منتخب مصر للكونج فو يحصد 13 ميدالية متنوعة في بطولة العالم



























