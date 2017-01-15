أهم أحداث اليوم الإثنين 24 يونيو

إعداد/ حمودة كامل

تأكيدا للعلاقات القوية التي تجمع مصر مع دول العالم المختلفة.. وترسيخا لأواصر الصداقة والأخوة التي تربط بين مصر وكلا من صربيا وغينيا بيساو.. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، "مايا جويكوفيتش" رئيسة الجمعية الوطنية الصربية.. كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين أيضا السفير "مامادو سانو" المبعوث الشخصي لرئيس جمهورية غينيا بيساو، و"هيرسون تيكسيرا فاز" المستشار الخاص لرئيس الجمهورية..















وفي سياق منفصل..

وجه الرئيس في هذا الإطار بضرورة التأكد من كفاءة الجوانب الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل قبل تفعيلها في بورسعيد.. وذلك خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعادل الغضبان محافظ بورسعيد..





ومن موسكو..











شكري في حوار مع روسيا اليوم: علاقاتنا بروسيا علاقة شراكة استراتيجية

شكري: نأمل في استئناف وفود السياح الروس للمنتجعات المصرية بشكل كامل

شكري: التوافق بين روسيا ومصر سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار العالمي

شكري: لن نفرط بذرة رمل واحدة من سيناء

شكري: رؤيتنا مع روسيا متطابقة حول القضية الفلسطينية

لافروف: علاقاتنا مع مصر انتقلت إلى مستوى تعاون وشراكة استراتيجية بناءة

شكري يؤكد لـ "لافروف" على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الروسية













وفي سياق مختلف..





سفير سيراليون بالقاهرة:نتطلع لمزيد من دعم الأزهر لمواجهة الفكر المنحرف









الإمام الأكبر: يجب أن تكونوا سفراء سلام ودعائم استقرار في مجتمعاتكم





مصر والاتحاد الاوروبي يبحثان الموضوعات الاقليمية والدولية المشتركة

مدبولي يؤكد حرص القيادة السياسية على تأسيس قاعدة صناعية دولية في مصر





مصر تقدم تعازيها بوفاة رئيس الأركان الإثيوبي ورئيس حكومة إقليم الأمهرة





ومحليا..





رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لاستئناف "مرسيدس" أعمالها في مصر



مدبولي يزور مركز الأبحاث والتطوير التكنولوجي التابع لجامعة شتوتجارت





مدبولي: شركة بوش تأكدت من عزم مصر تذليل العقبات أمام المستثمرين

"القوى العاملة" بالنواب تقر ملاحظات مجلس الدولة على "العلاوة الدورية"



وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوى





البرلمان يوافق على قرارين جمهوريين

البرلمان يوافق على منحة 600 ألف دولار لمحطة "أبو رواش" للصرف الصحى

البرلمان يقر نهائيا مشروع قانون ربط موازنة الدولة 2019 / 2020

"الوطنية للصحافة": رفع أسعار الصحف القومية "جنيه واحد" ابتداء من يوليو

التعليم: 91.4 % نسبة النجاح بالصف الأول الثانوي

البرلمان يقر مشروع قانون العلاوات الدورية للعاملين بالدولة

وعالميا..





المبعوث النووي الأمريكي يزور سول الخميس المُقبل قبل زيارة ترامب لها

المالكي: ميليشيات الحوثي تتعمد استهداف المنشآت المدنية بالسعودية

ترامب يوقع قرارا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة على طهران

عمان تنفي قيامها بنقل رسالة أمريكية لإيران حول حادثة إسقاط الطائرة

الصين: تعزيز الوحدة مع إفريقيا لم يتغير ولا يوجد أهداف جيوسياسية

وزير لبناني: "حزب الله" ذراع إقليمية للحرس الثوري الإيراني

لافروف يعرب عن أمله في حل الأزمة القائمة مع مجلس أوروبا قريبًا

اصطدام وتحطم مقاتلتين ألمانيتين ومقتل اثنين من طاقميهما

هزيمة حزب أردوغان تعكس غضبا متزايدا من وضع الاقتصاد التركي





بوركينافاسو: مقتل 15 شخصا في هجومين جديدين شمالي البلاد

ترامب: على الدول المستفيدة من مضيق هرمز أن تحمي ناقلاتها بنفسها

الدفاع الروسية تتسلم أحدث منظومة دفاع جوي "سوسنا"

لجنة الأمم المتحدة تعبر عن قلقها ازاء تدهور حقوق الإنسان في فلسطين

"داعش"يتبنى هجوم الذي وقع قرب القصر الرئاسي بالشيشان

الملك سلمان يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي العلاقات الاستراتيجية

نائب وزير الخارجية الروسي يدين العقوبات الأمريكية على إيران

مقتل 14 إرهابيا من "داعش" جنوبي كركوك العراقية

"العسكري السوداني" يصدر مرسوما بتشكيل لجنة للتواصل مع الحركات المسلحة

9.2 مليار دولار خسائر إيران جراء السيول

"البرلمان العربي" يُدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي

إيران: نرحب بتخفيف التوتر في منطقة الخليج

واقتصاديا..





39 شركة مصرية تشارك بمعرض "بلاست اكسبو" في المغرب

"المالية": 150 مليار جنيه زيادة في الموازنة الجديدة

الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 30 ألفا و100 ميجاوات

"المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيه

البورصة تتشح بالأحمر وسط غياب لـ"شهية الشراء"

بورصتي مصر ولندن تعقدان ورشة عمل لتطوير قدرات الشركات الصغيرة

1.8 تريليون جنيه إجمالي حجم قروض البنوك بنهاية مارس

44 سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس بحمولات 3.4 مليون طن

استقرار الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات اليوم

المركزي: ارتفاع ودائع البنوك إلى 3.9 تريليون جنيه بنهاية مارس

المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 3.7 تريليون جنيه بنهاية مارس

تداول 31 الف طن المونيوم و388 شاحنة بضائع بموانى البحر الأحمر

الإسكان تطرح 538 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

مبيعات مؤسسية تهبط بمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

ورياضيا..

تونس تفقد اول نقطتين بتعادل مخيب للامال مع انجولا



مدرب نيجيريا رور: المهاجم صامويل كالو في حالة جيدة

مدرب نيجيريا يشيد بلاعبه أينا .. ويأمل بتخطي غينيا بالأمم الأفريقية

وصول ٣٠٠ مشجع لمطار القاهرة لمؤازرة منتخب بنين ببطولة الأمم الإفريقية

فوز تاريخي لكوت ديفوار على جنوب افريقيا بهدف نظيف بالـ"كان"

مدرب المغرب يراقب مباراة كوت ديفوار وجنوب أفريقيا من ملعب السلام

طبيب الفراعنة: لا توجد غيابات أمام الكونغو في أمم أفريقيا

رئيس موريتانيا يتوجه لمصر لحضور مباراة منتخب بلاده امام مالي

وزير الرياضة بجنوب افريقيا يدعم منتخب بلاده امام كوت ديفوار

مدرب سيدات سلة الأهلي: نتطلع لتقديم موسم مميز مع الفريق

مصر تشارك في بطولة أفريقيا للشطرنج المؤهلة لكأس العالم

جمهور الجزائر ينظف المدرجات بعد لقاء كينيا بأمم أفريقيا

الصربي «ديوكوفيتش» يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس

اليوم..منتخب الإكوادور يلتقى نظيره اليابانى ببطولة كوبا أمريكا

تشيلى تواجه أوروجواى ضمن مباريات الجولة الأخيرة بكوبا أمريكا

منتخب مصر يواصل تدريباته بالكلية الحربية استعدادًا للكونغو





وفي نشرة المساء..





شكري يؤكد لـ "لافروف" على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الروسية





مصر والاتحاد الاوروبي يبحثان الموضوعات الاقليمية والدولية المشتركة





الرئيس يستعرض استعدادات تفعيل التأمين الصحي الشامل وحملة "صحة المراة"





سفير سيراليون بالقاهرة:نتطلع لمزيد من دعم الأزهر لمواجهة الفكر المنحرف

مدبولي يزور مركز الأبحاث والتطوير التكنولوجي التابع لجامعة شتوتجارت







لافروف: علاقاتنا مع مصر انتقلت إلى مستوى تعاون وشراكة استراتيجية بناءة





"القوي العاملة" توقع بروتوكول تعاون للتدريب علي مهنة "جليس المسن"





البرلمان يوافق على قرارين جمهوريين





شكري: لن نفرط بذرة رمل واحدة من سيناء





البرلمان يوافق على منحة 600 ألف دولار لمحطة "أبو رواش" للصرف الصحى







شكري: رؤيتنا مع روسيا متطابقة حول القضية الفلسطينية





البرلمان يقر نهائيا مشروع قانون ربط موازنة الدولة 2019 / 2020



السيسي يشير الي أهمية البعد البرلماني والشعبي في العلاقات مع صربيا







"الوطنية للصحافة": رفع أسعار الصحف القومية "جنيه واحد" ابتداء من يوليو





رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لاستئناف "مرسيدس" أعمالها في مصر

وكيل الأزهر: حريصون على التعايش السلمي واحترام الآخر







شكري: التوافق بين روسيا ومصر سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار العالمي





التعليم: 91.4 % نسبة النجاح بالصف الأول الثانوي





البرلمان يقر مشروع قانون العلاوات الدورية للعاملين بالدولة





شكري: نأمل في استئناف وفود السياح الروس للمنتجعات المصرية بشكل كامل





ترامب يوقع قرارا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة على طهران





عريقات: الشعب الفلسطيني وصل لأعلى مرحلة من الوعي السياسي





لافروف يعرب عن أمله في حل الأزمة القائمة مع مجلس أوروبا قريبًا





ترامب: على الدول المستفيدة من مضيق هرمز أن تحمي ناقلاتها بنفسها





الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة مدفوعة بقطاع التكنولوجيا

39 شركة مصرية تشارك بمعرض "بلاست اكسبو" في المغرب





"المالية": 150 مليار جنيه زيادة في الموازنة الجديدة





"المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيه





البورصة تتشح بالأحمر وسط غياب لـ"شهية الشراء"





بورصتي مصر ولندن تعقدان ورشة عمل لتطوير قدرات الشركات الصغيرة





فوز تاريخي لكوت ديفوار على جنوب افريقيا بهدف نظيف بالـ"كان"





طبيب الفراعنة: لا توجد غيابات أمام الكونغو في أمم أفريقيا





رئيس موريتانيا يتوجه لمصر لحضور مباراة منتخب بلاده امام مالي





وصول ٣٠٠ مشجع لمطار القاهرة لمؤازرة منتخب بنين ببطولة الأمم الإفريقية



















































