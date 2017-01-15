اهم احداث اليوم الاحد 8 سبتمبر

إعداد وتحرير/ أسامه فاروق

تأكيدا على أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر على نحو يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والاحتياجات الحالية والمستقبلية للمواطنين ويفي بمتطلبات الصناعة، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل لاستكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة تمهيداً لدخول مشروع محطة الضبعة حيز التنفيذ الفعلي، وذلك خلال اجتماعه مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.





السيسي يؤكد اهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي فى توليد الكهرباء



وبغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية، بما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في التوسع في خطط البحث والاستكشاف، والتركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.



السيسي يوجه بالتركيز على مشروعات البنية الاساسية للبترول والغاز

تقديرا لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين على الأصعدة المختلفة، تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاحد، اتصالاً هاتفياً من نظيره الهندي "سوبرامانيام جايشانكار"، حيث تناول الاتصال العلاقات الثنائية التي تجمع بين القاهرة ونيودلهي في العديد من المجالات، فضلاً عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

مصر والهند تبحثان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

وفي موضوع آخر، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة ترشيحات طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة للتنسيق من الناجحين بالدورين الأول والثاني بحد أدني 50%، وذكرت انه سيتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة للذين تم توزيعهم على مناطق جغرافية بعيدة عن مناطقهم الأولي اعتبارا من يوم الثلاثاء١٠ سبتمبر حتي السابعة من مساء يوم الجمعة المقبل من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق.

التعليم العالي تعلن نتيجة تنسيق طلاب المرحلة الثالثة بالثانوية العامة

شهد الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الإحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يوليو 2019 .





فيديو..وزير الدفاع يكرم القادة المحالين للتقاعد ويقلدهم وسام الجمهورية

احتفلت شركة "مصر للطيران" اليوم السبت باستلام أولى طائراتها الجديدة من طراز (إيرباص 220- 300)، ويقام الاحتفال في صالة رقم 4 بمطار القاهرة الدولي.

بالفيديو..مصر للطيران تحتفل بتسلم أولى طائراتها من طراز"220 - 300"

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وأخيرا، صرح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال بأنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف فلكيا على البلاد يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة شهور.

الأرصاد : خريف 2019 يبدأ فلكيا على مصر 23 سبتمبر الجاري

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