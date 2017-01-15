الإمام الأكبر ووفد الأزهر في ضيافة "الإمام البخاري" بسمرقند

قام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووفد من علماء الأزهر، اليوم الخميس، بزيارة ضريح الإمام البخاري، صاحب الصحيح المشهور باسم صحيح البخاري، بمدينة سمرقند، وذلك على هامش زيارة فضيلة الإمام الأكبر لمركز الإمام البخاري الدولي للبحوث العلمية في سمرقند بأوزبكستان.



وقال الأزهر -في بيان اليوم الخميس- إن الإمام الأكبر أعرب خلال زيارته لمركز الإمام البخاري عن شكره لدولة أوزبكستان; لحرصها على البحث عن الذات والهوية واكتشاف الجذور ورواد العلم الإسلامي وأئمة المسلمين من أبناء سمرقند وغيرها، لافتا إلى أن أوزبكستان نموذج يحتذى به في احترام تراثها وأصولها.

كما قام فضيلة الإمام الأكبر بزيارة المعهد العالي للحديث النبوي وعلومه بسمرقند، معربا عن سعادته بزيارة المعهد الكائن إلى جوار قبر الإمام البخاري، والتقى بالطلاب الذين يدرسون في المعهد وهم يتلقون علوم اللغة العربية على أيدي أساتذة الأزهر.

جاءت هذه الزيارات خلال مشاركة الإمام الأكبر في المؤتمر العلمي الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية: التاريخ والحاضر/ والذي عقد على مدار ثلاثة أيام من 3 إلى 5 مارس الجاري، بمدينة سمرقند بأوزبكستان، وناقش تحليل سيرة الماتريدي وآثاره العلمية، والآراء والأفكار المرتبطة بتاريخ تطور علم الكلام في عهده، وبحث تطور المدرسة الماتريدية، وأهمية تراث الإمام الماتريدي وأتباعه في حل القضايا الملحة في العصر الحالي.



