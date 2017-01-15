الأزهر يحتضن اجتماع فريق استشاري اسلامي المعني باستئصال شلل الأطفال

أشاد محمد الأسطى ممثل البنك الإسلامي للتنمية، بالجهود الكبيرة للفريق الاستشاري الإسلامي وتضافر جهود مؤسسات الفريق والشركاء الآخرين، لدعم الدول الموبوءة، والتي تكللت بفضل الله بالنجاح في خفض إصابات شلل الأطفال.



ونوه ممثل البنك الإسلامي للتنمية خلال كلمته في اجتماع الفريق الاستشاري الإسلامي المعني باستئصال شلل الأطفال، بأن البنك قد أكمل التحضير لإعلان سياسته الصحية والتي ينتظر أن تتم الموافقة عليها قبل نهاية العام الجاري، وموضوعها "خدمات صحية متاحة وذات نوعية لأجل التنمية البشرية"، تركز على دعم الرعاية الصحية الأساسية لأجل الوصول للتغطية الصحية الشاملة.

شارك في الاجتماع قيادات المؤسسات الشريكة في الفريق والمنظمات الداعمة له، وهم: الأزهر الشريف، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، ودار الإفتاء المصرية، واتحاد الجمعيات الطبية الإسلامية، ومنظمة الصحة العالمية، واليونسيف.



