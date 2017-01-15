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نشرة الظهيرة من اخبار مصر

نشرة الظهيرة من اخبار مصر

نشرة الظهيرة من اخبار مصر

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اهم الاخبار التي وردت الينا صباح اليوم

غداً.. طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 34

شكري يؤكد لرئيس الوزراء السوداني حرص مصر علي دعم السودان الشقيق

الافتاء: يجوز صيام يوم عاشوراء منفرداً

تنسيق الأزهر: ٣٧ ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثانية

شكري يلتقي نظيرته السودانية فى أول لقاء لهما عقب توليها منصبها

الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق في استخدام الشرطة الروسية "قوة مفرطة"

"الطاقة الذرية" تؤكد أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة

الجيش الاسرائيلي: قوات موالية لإيران بسوريا أطلقت قذائف باتجاهنا

اعصار فاكساي يضرب طوكيو ويتسبب في مقتل شخص وإصابة 40 شخصا

التعليم: قبول جميع الأطفال فى سن الخمس سنوات ومن تجاوزها

أبو الغيط يؤكد رفض الجامعة العربية المساس بصفة اللاجئ الفلسطيني

تعليق أعمال البرلمان البريطاني سيبدأ في ساعة متأخرة اليوم




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