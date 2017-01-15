بالصور..السيسي يبحث سبل التعاون بمجال التعليم مع وفد جامعة بوخارست

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت وفداً من جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية، إحدى أهم المؤسسات التعليمية في رومانيا، وذلك برئاسة الدكتور نيكولاي ايستدور رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.







وأشاد الرئيس السيسي بتنامي العلاقات الممتدة بين البلدين منذ أكثر من قرن، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين بعد انتهاء الرئاسة الرومانية للمجلس الأوروبي واستمرارها في ترويكا الاتحاد الأوروبي وتولي مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار التوجه المتبادل نحو تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.





وتناول اللقاء بحث سبل تعظيم التعاون في مجال التعليم والثقافة بين مصر ورومانيا، خاصةً من خلال تبادل الأبحاث العلمية والمنح الدراسية، فضلاً عن إقامة اتفاقيات توأمة لتسهيل التعاون الأكاديمي بين جامعة بوخارست وعدد من الجامعات المصرية ذات التخصصات الدراسية المماثلة.





من جانبهم؛ أكد أعضاء وفد جامعة بوخارست أن منح الرئيس السيسي درجة الدكتوراه الفخرية من الجامعة جاء انطلاقاً من دور سيادته في قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات والعبور بها إلى مرحلة جديدة من التنمية والبناء، مشيدين بالاهتمام والجهود الحثيثة للرئيس للتطوير الشامل لمنظومة التعليم المصري، ورفع مستوى التعليم العالي من خلال سلسلة من مشروعات الإصلاح الجوهرية، وتأسيس عدد من الجامعات التكنولوجية والفنية وذلك بالشراكة مع الخبرات الدولية العريقة في هذا المجال، الأمر الذي انعكس في إنشاء الصروح الجامعية الجديدة في مصر، خاصةً الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، التي قام الوفد الروماني بزيارتها، حيث تفتح أبوابها للدراسة لأول مرة هذا العام وتطبق أحدث معايير النظم الأكاديمية والعلمية.











